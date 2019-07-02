全球製造業數據悲觀 亞股收盤走勢分歧

（中央社香港2日綜合外電報導）美國和中國計畫重啟貿易談判，激勵全球股市昨天勁揚；但連串主要國家發布的製造業數據令人失望，引發投資人擔憂全球經濟展望，市場樂觀氣氛受挫，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

不過，昨天因假休市的香港股市今天盤中一度漲逾2%，未受昨夜抗議人士衝撞進入立法會大樓的事件影響。投資人顯然追趕休市期間亞洲其他股市漲勢。

美國總統川普和中國國家主席習近平同意恢復貿易磋商，為市場帶來亟需的壓力紓解，並激勵美股標準普爾500指數攀上歷史新高。但相關重要議題仍待解決，包括科技貿易和智慧財產權等。

先鋒市場（Vanguard Markets）的殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美國、中國和歐洲傳出連串製造業數據令人失望，這明顯提醒投資人，全球成長展望仍相當不利於追求風險，交易商發現自己可能過於忽視經濟現實。」

外界密切關注的6月美國供應管理協會（ISM）全國製造業指數，降至接近3年來最低點。中國和歐洲的最新數據也顯示，各自製造業陷入萎縮。英國的製造業數據更跌到2013年以來最低水準。

觀察家表示，這些數據可能帶給各國中央銀行壓力，需要提供新的刺激措施來支持經濟。

港股今天在亞股當中領漲，收盤上揚1.2%，未受昨天香港「反送中」抗議人士闖入立法會大樓行動影響。

殷尼斯說：「這場看似一次性的公民不服從行動，若未演變為更長期事件，就不會對經濟產生任何持久衝擊。」

東京、雪梨和雅加達股市今天皆僅收高0.1%，威靈頓和馬尼拉股市則雙雙收漲0.6%，孟買股市收高0.3%。

但上海和新加坡股市收盤皆微跌不到0.1%，首爾股市收低0.4%，台北股市收跌0.3%，曼谷股市則收低0.5%。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080702