三星搶先蘋果 Note 10新機8月亮相

（中央社記者江明晏台北3日電）時序進入下半年，三星再度搶先蘋果，預計台北時間8月8日凌晨在紐約發表Note 10新機，市場將關注新機規格與S-Pen升級功能等，研調預估三星今年仍穩坐銷量市占龍頭。

時序進入下半年，蘋果將發表新一代iPhone，近幾年三星均搶在前面發表下半年旗艦新機Note系列，今年也不例外，已在昨天對台灣媒體發出邀請函，將在台北時間8月8日凌晨4時在紐約發表新機，市場預料Galaxy Note 10新機將上陣。

Galaxy Note 10受到市場矚目的就是其S-Pen設計，台灣三星發出的實體邀請函以魔法世界鵝毛筆為主題，呼應Note系列受到消費市場歡迎的觸控筆S-Pen，市場也關注S-Pen今年將升級的新功能。

市場傳聞，Note 10也會主打infinity O全螢幕，但位置會從螢幕右上方，改為正上方，並提升攝影功能，改採垂直排列，採用的是高通Snapragon 855或三星自家的Exynos 9820行動平台，也會搭載5G功能。

Note的銷售狀況將影響三星今年出貨表現，據先前TrendForce預估2019年全球智慧型手機生產總量排名，前3席次依序為三星、華為、蘋果，然而，受到中美貿易戰及需求減緩的影響，今年智慧型手機排名，三星仍坐穩第一，蘋果與華為將進入排名拉鋸。

TrendForce表示，以全年生產總量來看，由於華為手機出貨受到禁令衝擊，過往其主要海外銷售市場為歐洲與南美洲，而競爭者三星同樣在這些區域市場深耕布局，預期將是直接受惠者，因此，TrendForce上修三星今年生產總量回到3億支以上水位。

2019新一代iPhone預計9月秋季亮相，市場傳聞指出，新機外觀預料和目前的XS、XR大致相似，規格將採A13芯片，且相機配置為三鏡頭，至於5G版本會在2020年才推出。（編輯：郭萍英）1080703