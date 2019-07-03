投信：難脫貿易戰干擾 台股第3季區間整理

（中央社記者韓婷婷台北3日電）全球股市隨著美中貿易戰起伏，野村投信表示，川普政策搖擺已成常態，不確定性因素影響下，第3季台股將以區間整理為主，逢低布局長期趨勢股及台商資金回流內需消費受惠股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，現階段雖然美中貿易爭端以及華為禁令稍微降溫，不過仍是影響台股最大的不確定因素，除此之外，近期看到美國對歐洲、墨西哥等也祭出加徵關稅等措施，政策面造成的風險已凌駕經濟面，貿易爭端對於全球景氣造成衝擊，對出口導向的台灣來說，當然不可能置身事外。

以產業面來說，姚郁如表示，雖然現階段美國暫緩對中國的商品課稅，但若最終美國仍對3250億商品課稅，影響非常大的族群為手機供應鏈與筆電，其次則是衣服，鞋類及玩具等，由於關稅提高導致客戶成本增加，而可能面對客戶降價要求，或直接對終端消費者漲價。

不過，美中貿易戰也意外促成台商資金回流，根據亞洲開發銀行研究資料，若美中雙方均對所有產品課徵25%關稅，則在生產基地外移等影響下，亞洲國家反而可受惠，其中台灣GDP可望增加0.62%，增幅僅次於越南；此外，統計顯示，在美中貿易戰與政府獎勵措施下，今年以來至5月上旬台商回台投資金額增加至近新台幣2800億元，並將創造27000個工作機會。

姚郁如認為，對台灣來說，台商資金回流可望增加企業資本支出，台灣製造業景氣有機會逆勢向上，進而提升消費力，有利內需消費產業表現。

姚郁如指出，美中雙方領袖在G20峰會為貿易談判營造良好氣氛，但市場仍有諸多不確定因素，預估第3季台股將以區間震盪整理為主，5月份外資呈現大量流出，部份資金移轉至內需產業；6月外資已轉為買超，但後續資金狀況仍須觀察貿易談判進展。

不過，台股股息報酬率表現良好，有助於支撐大盤，此外，台股本益比也修正至長期平均值，已經反映企業獲利下修。（編輯：鄭雪文）1080703