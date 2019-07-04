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法官駁回高通暫停執行判決要求 影響眾多5G合約

最新更新：2019/07/04 19:34

（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國晶片大廠高通5月遭美國法官判決阻礙市場競爭，諭令和客戶重談專利授權合約。高通隨後要求上訴期間暫停執行判決，今天遭法官駁回。這將影響手機廠商和高通的5G合約談判。

路透社報導，加州北區聯邦地區法院法官高蘭惠（Lucy Koh）5月21日針對美國聯邦貿易委員會（FTC）提出的反托拉斯案件，對高通（Qualcomm）做出影響廣泛的判決，包括高通必須和對手晶片製造商談專利授權，而非和手機製造商。

這將劇烈改變高通的營運模式，使其能夠從每支手機收取的專利費從原本的數美元銳減為數美分。高通是連接手機和無線網路的數據機晶片全球主要供應商，而專利費是其獲利重要來源。

高通5月28日向高蘭惠提出暫停執行判決要求，理由是若依照判決做法，將造成高通的「業務關係徹底重整」，若贏得上訴也不可能逆轉。此外，這也將傷害高通和手機製造商就第5代行動通訊技術（5G）進行的重大談判。

但高通若提出上訴，訴訟程序恐費時超過一年。高通至今仍未向法院正式遞件，也未完全透露他們將採取哪些上訴辯詞。

高蘭惠今日判決符合多數人預期。她並未說明拒絕高通的理由，但她將高通提供的數項辯論證據從訴訟紀錄移除。

南韓智慧手機製造商樂金（LG）6月已對高通的要求提出反對，表示他們正和高通談判晶片供應和專利授權合約，若缺乏高蘭惠的判決保護，他們可能被迫再次和高通簽訂不公平的合約。

專家也預期，高通若提出上訴，上訴期間許多手機製造商都會面臨需和高通談判重要的5G合約。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080704

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