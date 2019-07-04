電子化及稅額試算普及 綜所稅申報正確率大提升

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）財政部今天發布最新統計通報，從2006年至2017年，綜所稅申報正確率99%以上的戶數占比從67.9%增加至89.1%，主因來自電子申報、稅額試算普及等，使申報正確率顯著提升。

每年5月綜所稅申報，民眾必須自行確認所得資料，並向國稅局完成申報，等報稅季結束，國稅局會核定申報資料內容是否正確。

統計顯示，2017年民眾申報的綜合所得總額與國稅局最終核定金額，兩邊差距在1%以內的申報戶高達89.1%，代表近9成申報案件都相當正確，且與2006年相比，該比重提高了21個百分點。

財政部統計處表示，申報正確性大幅提升，一部分與近年各類所得憑單資料電子化，國稅局可搜集到的扣繳、免扣繳資訊日益完整有關，加上稅額試算服務普及、人工申報比率下降，民眾以電子申報方式能查到的所得已相當全面，因此使申報內容更為準確。

另一方面，從結算申報方式觀察，從2006年至2017年，人工申報戶數占比從36.8%大幅降至3.6%，二維條碼從占比16.7%降至0.6%；相對網路申報占比則從46.5%提高至62.8%，2010年起才上路的稅額試算申報占比，至2017年已達32.9%。（編輯：鄭雪文）1080704