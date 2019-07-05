六角汰弱留強見效 今年獲利拚翻倍

（中央社記者江明晏馬尼拉5日電）六角去年汰弱留強旗下品牌，加上「日出茶太」東南亞展店加速，受惠經濟規模，法人估全年每股盈餘挑戰8.5至9.5元拚翻倍；旗下「大阪王將」將陸續改裝成「太陽番茄拉麵」。

有「Chatime日出茶太」品牌的連鎖餐飲集團六角受惠全球展店效應，首季來自日出茶太的營收已年增3成以上，加上轉投資的杭州瑞里在中國持續展店，首季營收年增幅度也約3成，六角看好，今年營收力拚年增35%，以地區別來看，東南亞市場成長性最高。

六角2018年積極汰弱留強旗下品牌，陸續提列子公司王座國際與澳洲Infinite Plus Pty. Ltd虧損餐食店的閉店費用，並已於去年全數提列完畢，擺脫虧損包袱後，今年首季稅後淨利7146萬元，年增達3.8倍，創歷史新高。

法人看好，第2季起進入茶飲旺季，並受惠規模經濟與品牌綜效發威，營益率可望維持高檔，有機會優於前一季，全年每股盈餘（EPS）估計達8.5至9.5元，較去年4.4元表現翻倍。

六角指出，旗下品牌成長動能最強勁的就是「Chatime日出茶太」，去年底全球共有860家，今年已達陣1000家的目標，同步帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的成長，以首季來看，直營店營收占35%、原料銷貨收入55%、其他則是加盟及權利金收入。

另外，六角表示，針對六角轉投資持股91%的王座餐飲，目前旗下「大阪王將」有14間，目標年底前將半數改裝成「太陽番茄拉麵」，該品牌同為王將母公司旗下品牌，由王座取得台北以外的代理權，目前已改裝1至2家，改裝後營收提升3倍並轉盈。

六角指出，其餘餐飲品牌如「杏子豬排」至首季為止共有21家店，均有獲利，今年目標再增加5家以內。「段純真牛肉麵」則在損平邊緣，目前約有15家，今年以改善體質為主；「勝牛」目前3家 今年店數會到8家。整體而言，今年王座餐飲首季仍有虧損，第2季虧損縮小，預估下半年持續改善，全年目標損平。（編輯：張均懋）1080705