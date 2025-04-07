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台餐飲業赴美遇關稅 聯發國際、八方雲集：不受衝擊

2025/4/7 19:20
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（中央社記者江明晏台北7日電）美國對全球祭出高關稅，恐波及赴美發展的台灣餐飲業者，聯發國際表示，旗下Sharetea（歇腳亭）目前在美國約160店，有自有倉儲及在地購銷系統，不受太大衝擊；八方雲集在加州站穩市場，也有中央工廠，目前看來影響不大。

美國對台灣與多國祭出高關稅，引發市場恐慌，也衝擊台灣赴美發展的餐飲業者，業界傳出有知名珍奶廠商現在有4、5個貨櫃正在海上漂泊，不知貨櫃到美國靠岸後32%的稅要如何加，透露其無奈與無助的處境。

近年來手搖茶飲業者積極前往美國布局，聯發國際創始品牌Sharetea（歇腳亭）目前在美國有超過160店，面對關稅該如何因應，聯發國際表示，2年前就設立自有倉儲及在地購銷系統，供應當地門店原物料需求，同時，分店所需原物料，未來也可安排由中南美洲進口，因此並不會受到到此波對等關稅太大衝擊。

聯發國際也強調多角化布局，新品牌「UG」成為穩定第2成長曲線，在台灣有亮眼成績，正準備在香港、美國及東協等多國陸續插旗，在全球多點開花的策略下，集團成長動能不致受到關稅因素影響，今年營收有機會挑戰集團新高。

聯發國際也認為，此波對等關稅的稅率雖高，但重點在高科技產品，餐飲業並非重點，也相信在政府出面與美方交涉後，稅率可望進一步降低，對聯發國際來說，美國市場雖然重要，但並非未來唯一的重點區域。

六角旗下經營「日出茶太」手搖飲品牌，全球有逾1500家店，疫後重新擴張展店腳步，在東南亞與澳洲市場蓬勃發展；六角指出，美國市場剛好處於重新調整營運時期，店數不多，比台灣還少，關稅影響不大。

八方雲集進軍美國市場，在加州站穩市場，從2023年的6家店成長至2024年的11家，為集團帶來營收貢獻，今年將持續擴大在美國市場營運據點，下一個拓展目標為德州，預計今年有機會讓德州中央工廠進入測試運作。

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八方雲集表示，目前關稅看起來影響不大，因為在美國有中央工廠，不過，更密切注意的是新實施關稅可能造成的停滯性通膨，使消費者降低消費意願所帶來的影響，目前一切都仍有待觀察。

關稅政策的變動也牽動物流市場，中菲行表示，各國為規避美國關稅皆搶在3月底出貨，造成航空貨運進出口量上升及運費上漲，進入4月，美國對全球各國徵收大幅關稅，現又遭中國、歐盟、印度等反制，對美運輸貨量預估進出口都會減少，然而，亞太市場區間運輸依然旺盛。（編輯：楊凱翔）1140407

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