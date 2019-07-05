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勤查招聘資訊 3成南韓上班族上半年轉職成功

最新更新：2019/07/05 10:45

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）南韓就業入口網站JOB KOREA今天發佈民意調查結果顯示，今年上半年超過3成的上班族成功跳槽。其中，上班族成功轉職的秘訣是每天查看招聘資訊。

南韓聯合新聞通訊社報導，JOB KOREA近期針對南韓國內1360名上班族進行問卷調查，獲得上述結果。

調查結果顯示，32%的受訪者今年上半年成功跳槽。其中，30-39歲上班族跳槽比例最高，為34.3%，其後依次為20-29歲（28.4%）和40歲以上（27.8%）。

就成功跳槽的秘訣，49.7%的受訪者回答「每天查看招聘資訊」，「將以往的業績和經歷整理備份」（14.5%）、「告訴周邊人自己正在準備跳槽」（14.7%）、「考取與職務有關證照」（9.7%）分列其後。

就跳槽後最滿意的地方，回答「適當的工作量和勞動強度」的受訪者最多，為23%，回答「年薪」和「有很多值得學習的部分」均為22.1%。

另外，跳槽後年薪平均增加310萬韓元（約合新台幣8.23萬元），40多歲為420萬韓元（約合新台幣11.15萬元），30-39歲和20-29歲分別為270萬韓元（約合新台幣7.17萬元）和240萬韓元（約合新台幣6.37萬元）。（編輯：高照芬）1080705

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