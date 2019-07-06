艾爾段撤換央行總裁 巿場揣測可能尋求劇烈降息

（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）土耳其總統艾爾段今天將央行總裁切亭卡亞解職，由副總裁烏伊薩爾接替，此舉令外界再度質疑這個利率制定機構是否具有充分獨立性。巿場揣測，艾爾段可能尋求更劇烈降息。

切亭卡亞（Murat Cetinkaya）2016年4月就任央行總裁，原本任期應該有4年。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天清晨頒布總統令，宣布由烏伊薩爾（Murat Uysa）接替，沒有提到換人的原因。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，外界預期，土耳其央行的貨幣政策可望3週後開始進入寬鬆周期，艾爾段先前對高利率傷害經濟已數度表達不滿。

擔任央行副總裁之前，烏伊薩爾職業生涯大部分時間任職於國營人民銀行（Halkbank）。

報導指出，切亭卡亞遭到解職一事讓人對艾爾段治下的央行獨立性恐遭侵蝕引以為憂。去年6月土耳其實施總統制後，大權獨攬的艾爾段已數度針對高利率提出批評。曾任央行總裁的在野黨好黨（Iyi Party）國會議員尤瑪茲（Durmus Yilmaz）對切亭卡亞突遭解職的正當性提出質疑，認為此舉不符合「央行的完全獨立性」。

央行自去年以來政策方向令人難以捉摸，許多投資人大聲疾呼要求撤換切亭卡亞。當時正值土耳其陷入貨幣危機之際，央行起先拒絕升息，但去年9月13日突然將基準利率一口氣調升625個基點（25碼），由17.75%上調至24%。

在經濟萎靡不振之際，央行維持利率不變的作法贏得掌聲，讓原本居高不下的通膨率自去年10月高峰時的25%逐步緩降至上個月的15.7%。不過投資人對於央行以非正統手法進行貨幣互換，掩飾外匯存底驟降的作法感到憂心。

土耳其外匯存底於3月底驟降。由於當時土耳其即將舉行地方選舉，市場猜測，央行有可能拋售外匯以支撐里拉，避免匯率貶值而衝擊選情。

央行將於25日召開貨幣政策委員會，巿場原本就預期屆時可能小幅降息。現在央行總裁突遭撤換，外界揣測，艾爾段可能尋求更劇烈降息。

艾爾段6月在記者會中曾經再度表示，高利率「傷害我們」，並重申「高利率引發高通膨」此一非正統信念。他當時曾說，「我相信，我們會周密探討，解決這個問題（指高通膨）」，並承諾會很快提出「果斷的」解決之道。（編輯：馮昭）1080706