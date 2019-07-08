德銀全球大規模裁員1.8萬人 亞太地區首當其衝

（中央社雪梨/香港8日綜合外電報導）德國最大銀行德意志銀行宣布將在全球裁汰1萬8000個工作機會後，亞太地區部分團隊今天遭裁員，這是該公司自金融危機後，規模最大的改造行動之一。

德意志銀行（Deutsche Bank）7日在歐洲展開重整計畫，將耗資74億歐元（約新台幣2591億元），也會大刀闊斧削減投資銀行規模。

德銀這波重整計畫包括退出全球證券業務，並縮減部分固定收益業務，後者被視為德銀歷來強項之一。

雖然外界預期被砍的1萬8000個職務主要在歐美，這波裁員潮今天也影響從雪梨到香港的亞太辦公室。德銀昨天宣布這項計畫時，並未說明裁員大斧將從何處砍下。

路透社報導，德銀在雪梨的員工今天被目擊離開辦公室，除了證實他們曾為德銀員工外，也表示他們遭到裁員。

一名熟悉德銀在澳洲營運業務的人士表示，股票資本市場團隊遭解散，但是負責併購業務的團隊大多未受到立即影響。

根據德銀官網數據資料顯示，該公司在雪梨、東京、香港與新加坡約4700名員工。

對這些計畫有直接了解的資深亞洲銀行家透露，裁員以前，德銀在亞太地區的投資銀行團隊約300人，裁員比例將達10%至15%，幾乎所有都來自股票資本市場部門。

德銀發言人婉拒對裁員事宜置評，指出銀行方面會直接與員工溝通。（譯者：王品軒/核稿：劉淑琴）1080708