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美限華為衝擊 全球低溫多晶矽面板出貨恐衰退

最新更新：2019/07/09 16:32

（中央社記者潘智義台北9日電）集邦科技旗下WitsView預估，受華為禁令影響，全球低溫多晶矽（LTPS）面板產量將自第3季開始減少，全年產出面積可能較去年下滑約7.2%，僅約830萬平方公尺。

集邦科技指出，今年恐將是近幾年LTPS面板生產面積首次面臨衰退的風險，主因原先預期今年採用LTPS面板手機需求將穩定成長，帶動相關產線的產能利用率持續攀升，但受華為禁令的影響，LTPS產線產量減少。

集邦表示，原本隨著LTPS面板產能不再擴張，各家面板廠持續爭搶客戶訂單，使得面板價格競爭激烈。加上LTPS面板在窄邊框、省電等規格上有較好的表現，因而拉高客戶對LTPS面板使用意願。

因此，隨著大部分的手機品牌擴大使用LTPS面板，原先預期LTPS機種占全球智慧型手機市場的比重將從去年的37%攀升至今年的42.1%，但在5月下旬華為禁令頒布後，LTPS面板供需狀態開始出現變化。

不過，隨著G20後美國政府暫時鬆綁美國企業對華為的銷售禁令，後續面板需求有沒有機會快速回升，受到市場關注。

另外，在中國面板廠積極擴產下，主動式有機發光二極體（AMOLED）面板的產能將逐漸增加，且手機品牌客戶對於AMOLED面板的需求也持續增加，未來勢必對LTPS面板需求造成一定程度的排擠。（編輯：李信寬）1080709

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