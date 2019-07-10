工業區更新立體化 六都產值估增逾3000億

（中央社記者廖禹揚台北10日電）為解決產業缺地問題，經濟部推動都市型工業區更新立體化發展方案，行政院更在今年核定擴大適用範圍，預估六都將新增樓地板面積914.57公頃，產值增加新台幣3161億元。

經濟部工業局今天召開記者會說明工業區更新立體化進度，根據工業局資料，最初盤點各縣市需求後，保守估計六都將新增樓地板面積914.57公頃；而目前盤點潛在案源共32家；其中8家已提出申請，8案共計新增投資116.93億元，新增樓地板面積達8244.13坪（約2.7公頃）。

工業局副局長楊伯耕表示，中南部土地較有餘裕，可能尋求立體化方案的廠商較少，現階段案源多集中在中北部；其中新北市土城工業區12案最多，其次為桃園市中壢工業區10案。目前已通過審查案件包括台中工業區的大立光及樹林工業區1家非上市櫃公司，分別將新增29.67億元及2.53億元投資。

行政院今年4月核定工業區更新立體化發展方案，都市計畫工業區、非都工業區、政府及民間開發工業區一體適用，容積獎勵項目包括新增投資獎勵上限15%、能源管理獎勵上限5%、捐贈產業空間或繳納回饋金獎勵上限30%，最高可增加容積達50%，並縮短申請時程至6個月內。

楊伯耕表示，考量業者財務規劃所需時間，預計下半年申請案件量將大幅增加；此外，由於擴大適用範圍是4月才核定，目前案源仍以都市型工業區為主，在地業者需求較多，不過因美中貿易戰回流廠商也有擴廠、舊廠房改建需求，也可能陸續申請立體化方案。（編輯：蘇志宗）1080710