台商喊缺地 台糖1239公頃土地評估開發

（中央社記者廖禹揚台北10日電）為解決產業缺地問題，台糖日前盤點彰化以南、高雄以北逾2000公頃土地，提供經濟部評估開發新工業區，經濟部今天表示，現勘後約有6處、共1239公頃可用。

為因應美中貿易戰回流廠商及在地產業土地需求，政府提出以3策略解決缺地問題，至2022年目標提供1827公頃土地；經濟部也正進行以台糖土地開發新工業區的可行性評估。

經濟部工業局副局長楊伯耕今天表示，經過現勘，扣除可能涉及生態問題等敏感地區與面積較小的畸零地，約有1239公頃土地可供開發，分布在台南、嘉義、雲林、彰化及高雄，目前正在進行可行性評估，且「確定有需求才會開發」，但若各縣市政府或台糖有意願自行開發，工業局也樂觀其成。

為解決產業缺地問題，行政院提出公有土地優惠釋出、民間閒置土地輔導釋出、產業用地開發與更新等3項策略，經濟部提出目標至2022年提供用地1827公頃，包括公有土地釋出751公頃、閒置土地釋出239公頃，及以前瞻基礎建設計畫經費提升舊有園區或開發新園區共837公頃。

截至今年6月，公有土地優惠釋出部分，可供立即設廠用地共532公頃，已租售174公頃，透過前瞻基礎建設計畫強化公設後提供用地共30公頃。

民間閒置土地部分，去年公告334筆、共214.5公頃土地，輔導期將在明年9月26日屆滿，屆時仍未使用者，將處以土地公告現值總額的10%以下罰鍰，並要求提出改善計畫，若仍未改善，將強制以市價做為拍賣底價，透過法院拍賣程序釋出土地；根據工業局資料，目前已活化29公頃土地，今年9月也將公告第2批閒置土地。（編輯：鄭雪文）1080710