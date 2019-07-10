富邦金穩居每股獲利王 國泰金上半年賺最多

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北10日電）金控業6月獲利全出爐，富邦金控上半年EPS為2.70元，穩居金控每股獲利王；累計上半年稅後純益則由國泰金控以339.9億元稱冠，也是唯一稅後獲利破300億元的金控公司。

受惠新台幣匯率回升，15家上市櫃金控公司上半年稅後純益達新台幣1810.85億元，其中民營金控獲利排行部分，第一名富邦金今年6月稅後純益38.15億元，累計前6月稅後純益276.61億元、每股稅後純益（EPS）2.7元，穩居EPS獲利王。

以EPS2.44元緊追在後，國泰金累計上半年稅後純益高達339.9億元，是唯一稅後獲利破300億元的金控公司；第三名為中信金、EPS有1.01元。公股金控則以兆豐金EPS1.13元表現最佳。

續登每股獲利王的富邦金表示，5月受惠新台幣貶值，主要獲利引擎子公司富邦人壽5月稅後盈餘達43.28億元，6月匯率轉升後，稅後盈餘為15.36億元；累計前6月稅後盈餘達108.32億元。

富邦人壽今年前6月初年度保費收入（FYP）達1170億元，較去年同期成長22%；總保費收入為3106億元，較去年同期成長14%；因保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，但投資收益表現穩定。

國泰金指出，旗下雙引擎國泰人壽與國泰世華銀行維持穩定獲利，6月因新台幣升值0.54元，國泰人壽稅後賺25.1億元，回復正常水準。

中信金表示，金融市場受美中貿易戰影響而有波動，但銀行業務持續成長、保險業務穩健發展，二大獲利引擎持續穩健貢獻獲利。6月稅後純益32.03億元，累計上半年合併稅後純益203.95億元、EPS達1.01元。

公股金控獲利冠軍兆豐金說，6月隨台股回穩及處分債券利益提升，旗下兆豐銀行單月獲利大提升，進而推高金控表現。另一方面，兆豐對潤寅集團聯貸損失約4.77億元，現已提存1億元備抵呆帳損失，目前看來，對6月獲利表現影響不大。惟剩下3億多元損失，規劃將於7月一次提存完畢，屆時對獲利影響程度值得關注。

同樣在潤寅集團聯貸案踩雷，合庫金控合計對潤寅授信餘額5.56億元，預估損失金額約4.84億元。合庫金控旗下合庫銀行6月全額提列備抵呆帳，受此影響6月稅後純益14.6億元，月減3.8%，不過，7月起獲利即不會再受影響。

今年上半年金控每股獲利及排名依序為：富邦金、2.70元，國泰金、2.44元，兆豐金、1.13元，中信金、1.01元，元大金與玉山金、0.94元，新光金、0.87元，第一金、0.80元，華南金、0.73元，台新金、0.70元，合庫金、0.66元，永豐金、0.58元，開發金、0.54元，國票金、0.48元，日盛金、0.27元。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1080710