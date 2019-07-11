法國擬課數位稅恐傷美科技公司 川普令調查

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天下令調查法國打算對科技公司課稅一事，美國可能根據調查結果課徵新關稅，或實施其他貿易限制。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發聲明宣布展開調查：「美國非常擔心法國參議院明天預料通過的數位服務稅，會不公平地鎖定美國企業。」

萊特海澤有最長一年時間調查，法國數位稅計畫會否傷害美國科技公司。

這項依據「301條款」（Section 301）進行的調查將判定，數位稅是否為不公平的貿易措施。先前的調查涵蓋中國貿易措施與歐洲聯盟（EU）對大型客機的補助。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）3月間表示，對法國大型網路公司課稅3%，每年可能帶來5億歐元（5億6300萬美元）稅收。

數位稅影響的是年營收至少7億5000萬歐元且營收來自線上廣告等數位業務的公司，Alphabet旗下Google、蘋果公司（Apple Inc）、臉書（Facebook）與亞馬遜（Amazon.com Inc）可能都在課稅範圍內。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080711