亞矽執行中心參訪美NIST 強化雙邊連結

（中央社記者潘姿羽台北11日電）亞洲˙矽谷計畫執行中心GCTC參展團於美東時間9日訪問美國國家標準暨技術研究院（NIST），亞矽行政長李博榮表示，這次參訪除了了解美國政府協助推動網路安全等現況，也有助於強化雙方合作關係。

亞洲．矽谷計畫執行中心「2019全球城市挑戰博覽會（Global City Teams Challenge, GCTC）訪問團」7日正式啟程前往美國，展開為期7天的展覽及參訪行程，除了深化雙方合作關係，也希望進一步了解美國智慧城市的科技應用及發展現況。

亞矽今天發布新聞稿表示，GCTC參展團已於美東時間9日訪問GCTC主辦單位「美國國家標準暨技術研究院」（National Institute of Standards and Technology, NIST），了解美國政府在協助推動網路安全、產品標準制定、社區復原及協助企業發展等最新情況。

NIST說明，目前正在執行韓國釜山的智慧城市合作案，也接受美國眾議院委託執行的國家網路安全倡議計畫，以及資安相關教育訓練等課程；此外，在社區復原方面也有災後潔淨飲用水、住宅等相關援助計畫。

李博榮表示，亞洲．矽谷計畫的目標和功能與NIST十分相近，希望未來能與NIST加強合作交流，並成為台美合作的重要平台。

這次GCTC參展團是由亞洲．矽谷計畫執行中心與美國在台協會商務組合作籌辦，共邀請台北市、桃園市及台南市等3市政府及合作廠商參加，並由桃園市長鄭文燦擔任團長，台南市副市長王時思及台北市政府資訊局主秘陳慧敏擔任副團長，亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮及人資長闕河鳴帶隊前往。

亞洲˙矽谷計畫執行中心指出，參展團全團人數總計60人，是近年台灣參加GCTC規模最大、代表層級最高的一次，希望可加強台美商貿往來，擴大台灣智慧城市與國際的經驗交流。（編輯：楊玫寧）1080711