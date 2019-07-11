新南向搶建灘頭堡 星國超市台灣食品節夯

新加坡職總平價合作社舉辦「玩味台灣」台灣食品節活動，不僅銷售巨峰葡萄、愛文芒果、水梨等水果，也有牛肉麵等多種食品，引發銷售熱潮。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月11日

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）新加坡職總平價合作社今天舉辦「玩味台灣」台灣食品節活動，不僅銷售巨峰葡萄、愛文芒果、水梨等水果，也有牛肉麵等多種食品，引發銷售熱潮。

職總平價合作社（NTUC FairPrice）位於新加坡西部的裕廊坊（Jurong Point）。合作社總裁謝健平與駐新加坡台北代表處代表梁國新均出席開幕活動。

梁國新致詞表示，台灣農產品由於氣候適宜、品種改良與種植技術精進，產品品質優良，口味獨特，諸如巨峰葡萄、愛文芒果、水梨、地瓜等蔬果，都受到國內外消費者喜愛。

他指出，這次台灣食品節還有許多加工食品類產品，台灣食品加工技術精良、各類食品從研發、生產、包裝到行銷都非常具有競爭力。

梁國新認為，新加坡有超過43萬人次造訪台灣，新加坡人對台灣不論是農產品或各類食品接受度都很高，甚至會整箱帶回新加坡，大多數人也會把美食列為赴台灣旅遊的十大理由之一。

新加坡職總平價合作社已成立46年，是新加坡最大的連鎖超市，有146家分店，包括職總平價超市、平價Finest精品超市（FairPrice Finest）與平價Xtra霸級市場（FairPrice Xtra）等超市。（編輯：高照芬）1080711

新加坡職總平價合作社舉辦「玩味台灣」台灣食品節活動，合作社總裁謝健平（右6）與駐新加坡台北代表處代表梁國新（右5）出席開幕活動。中央社記者黃自強新加坡攝 108年7月11日