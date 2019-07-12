日韓貿易戰首場協商 談5小時無交集

（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本政府4日對南韓採取出口管制措施後，雙方今天在東京首度進行事務層級協商，日方堅持是基於安全保障理由加強管制。雙方會談5小時，並無交集。

「日本經濟新聞」報導，日韓管理貿易事務的課長級官員今天在經濟產業省進行事務層級的協商，從下午2時（台灣時間下午1時）左右開始，談了約5小時，比預期長了很多。這是日本自4日加強管制對南韓出口3項電子關鍵原料以來，雙方首度面對面協商。

日方說明加強出口管制是因為南韓的出口管理體制脆弱，曾發生不適當的案例，但日方沒說明不適當案例的詳細內容為何。

韓方則表示，日方對南韓加強管制出口是違反世界貿易組織（WTO）協議，很可能對供應鏈造成不良影響。

報導提到，韓方並沒提出抗議或要求日方撤回管制措施，而是著重於了解日方為何加強出口管制。雙方協商最後沒交集。下次何時重啟協商，情況不明朗。

日本放送協會（NHK）報導，經濟產業省表示，這場協商先由日方說明，這次採取的措施並非針對貿易管理問題以外的對抗措施，也沒違反世界貿易組織的規定。日方還表示，韓方貿易管理體制有待加強，日方是採取預防措施。

對此，韓方要求日方詳細說明這次採取加強管制的措施，但並沒當場要求日方要撤銷加強管制。

日本政府自4日起對出口至南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵半導體原料加強管制，認為這些可能用於軍事用途的項目需經個別審查。

南韓總統府青瓦台今天表示，將向聯合國安理會等提議派人調查日韓兩國出口管理體制，調查結果如果韓方在出口管理體制上沒有疏漏，將要求日方道歉並即刻撤銷出口管制。

NHK報導，南韓產業通商資源省在首爾召開記者會表示，今天派官員向日方表示，日本的管制措施將對全球供應鏈造成不良影響，韓方對日方表達深切的遺憾與憂心。此外，還要求日方在本月24日之前，再度召開有關當局的協商。

NHK報導，日方加強對南韓出口的3項關鍵電子原料當中，用於電視機、智慧型手機的有機發光二極體（OLED）面板用的氟聚醯亞胺及塗於半導體基板感光液光阻劑，日本占南韓進口額的90%。此外，洗淨半導體基板的蝕刻氣體的高純度氟化氫，日本占南韓進口額的4成以上。

報導說，支援南韓中小企業經營的經濟團體「中小企業中央會」上週針對270家半導體或中小企業調查的結果顯示，約6成企業表示這次日本政府的加強管制措施如果持續半年以上，可能對生產造成很大的影響。近半數企業表示沒有對策。（編輯：郭中翰）1080712