無懼貿易戰 美科技大廠仍與中國交好

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美中雖逐漸恢復談判，但兩國貿易戰僵局的解方仍遙遙無期。即便如此，美國的科技業者仍持續與中國交好，美中貿易戰對他們彷彿如浮雲。

場景在北京的國家會議中心，一位主要科技大廠的高層正大談公司雄心勃勃的計畫，要參與日後在中國的人工智慧（AI）發展。他解釋客製化的半導體將如何有助於帶動從自駕車到聲控等產業。令人矚目的是，這家公司並非中國國企，而是美國最大晶片製造商英特爾（Intel）公司。

上週參加百度（Baidu）年度「AI研發者大會」的英特爾AI負責人拉奧（Naveen Rao），誓言要和與會者緊密攜手，在尖端科技領域要做到「由工程師對工程師」程度的密切合作。

雖然拉奧完全沒提到政治，但他對中國國家科技大廠百度全力支持，傳達出一個強力信號：縱然美中領袖陷入科技優勢的激烈爭奪戰，像英特爾這樣的許多公司仍是中國科技產業的有力後盾，因為他們仰賴在中國的巨大收益、生產鏈甚至人才。

英特爾去年的收益裡，有27%是在中國的業務，獲益比在美國或其他市場都多，他們正努力保住在中國耕耘數十年的客戶。跟其他在中國有龐大生意的美國跨國企業一樣，英特爾也在保有利潤豐厚市場與不激怒華府間拿捏得宜，兩邊都不得罪已成必須嚴守的立場。

英特爾的發言人表示，公司持續與未遭國安威脅為由列入美國黑名單的中國客戶保持接觸，中國對英特爾是一龐大市場，公司無意抽身。

除了英特爾，蘋果（Apple）公司也高度仰賴中國，不光Mac電腦與iPhone手機製造，還有中國是其主要消費市場，占公司銷售約20%。縱使美國總統川普對中國祭出的加徵關稅會傷害到蘋果產品，蘋果仍打算將新的Mac Pro電腦的產能搬到中國，釋出明確信號。

雖然有些美國公司正考慮將部分在中國的產能遷出，但還是有很多企業向中國示好。沃爾瑪（Walmart）上週宣布要在中國投資12億美元，升級物流配送中心；波音（Boeing）正洽談出售100架噴射客機給中國各航空公司；上個月底，600家美國企業與貿易團體聯名致函川普，警告關稅已損及它們的生意。

雖然川普政府仍將華為公司列在實體清單，美國企業需取得特殊執照才能向華為出售零組件，但仍阻止不了晶片製造商美光科技公司（Micron Technology）想找方法維持對最大客戶的華為出貨；美國的半導體產業也在遊說川普政府放鬆對華為管制。

美中兩國間的研發、製造與人才仍高度相互連結，想讓兩大經濟體一刀兩斷談何容易。

公共政策智庫新美國基金會（New America Foundation）資安政策與中國數位經濟專家塞克斯（Samm Sacks）今年5月在國會聽證時說：「美國企業的創新，仍受進入中國市場所激勵。」（譯者：陳亦偉/核稿：張曉雯）1080713