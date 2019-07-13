核一乾貯水保 新北指有疑慮請台電修正後送審

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市農業局今天指出，台電核一廠乾貯水土保持計畫，因現況有安全疑慮，且原停工展期的水保計畫已失效被退回，請台電依審查意見修正後，盡速送市府以利依法、依規定審查。

台灣電力股份有限公司核一廠12日獲原子能委員會核發除役許可，象徵電廠25年除役工作正式啟動。不過，核一廠第一期用過核子燃料乾式貯存設施尚無法取得新北市政府核發水土保持設施完工證明。

新北市政府農業局表示，台電的核一廠乾貯水保設施，於民國101年因未按圖施工遭查獲，被裁罰新台幣6萬元。台電於102年底停工，提出變更設計。但因現況有安全疑慮，市政府請台電依審查意見修正。

農業局指出，台電一直沒有修正審查所提4項審查意見，重複13次提送未修正的相關水土保持計畫，所以市府於107年4月不核定該水保計畫。

農業局表示，這段期間台電辦理展期申請，但展期以2次為限，且因該案停工已超過2年，依規定，相關水保計畫已失效，市府退回該案，請台電依審查意見修正後盡速送審。不過，台電至今仍沒有再送審相關水保計畫。

農業局指出，希望台電盡速依據審查意見，檢送修正後的相關水保計畫，市府會站在維護核安的最高標準，依法、依規定審查。（編輯：戴光育）1080713