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高溫商機火熱 鮮活果汁躍居食品股股王

最新更新：2019/07/15 11:28

（中央社記者韓婷婷台北15日電）鮮活果汁-KY受惠夏季高溫商機火熱，第2季及上半年營收均創下同期新高，激勵股價一飛衝天，今天股價持續強漲，早盤最高來到247元，創下近5年新高價，躍居食品股股王。

鮮活未來成長可期，今天股價開高震盪走高，早盤一度來到247元，漲幅超過8%，為2014年9月以來新高點，短線6月以來股價漲幅就高達37%，漲幅強勁。

鮮活為飲料業上游果汁原料廠，專攻濃縮果汁、果粒與果醬生產、銷售。除了台商85度C、快樂檸檬、貢茶等，中國超過700個品牌都是鮮活的客戶，隨著大陸飲料市場蓬勃發展。

鮮活目前擁有昆山、廣東及天津3座廠房，總產能1年約7.5萬噸，下半年起新廠將陸續投產，總產能將提升至9.5萬噸，將為中長期營運帶來成長空間。

飲料業淡旺季差異大，為了讓產能利用率穩定，鮮活跨足「植物蛋白飲」及「咖啡淬取液」等非果汁類產品，將有助整體營運表現。

鮮活6月營收新台幣3.64 億元，與5月營收持平，第2季營收10.43億元改寫單季新高，季增 51.79%，年增 11.58%，累計今年前 6 月營收為 17.29 億元，年增 5.79%。（編輯：林興盟）1080715

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