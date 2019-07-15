環團呼籲核電廠如期除役 台電8月拆鐵塔展決心

（中央社記者蔡芃敏台北15日電）核一廠正式進入除役階段，不過，環團擔心核一是「假除役，真大修」。台電則回應，會盡力在25年內如期完成除役工作，將在8月拆除送電鐵塔，表示除役決心。

核一廠成為台灣首座除役的核電廠，1號機40年商轉執照在去年12月5日到期，2號機在今天屆滿。環保團體今天在台電大樓前舉行記者會，呼籲核電廠應如期除役。

綠色消費者基金會秘書長方儉批評核一廠是「假除役，真大修」，他說，如果以核養綠公投通過，核電廠恐會再度啟用。全世界沒有一個國家像台灣一樣，核電廠進入除役階段，反應爐還充滿核燃料。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，擁核者常以缺電為藉口，支持核電廠延役。不過，核一廠1號、2號機組已停機多時，除役不會影響電力供應，台灣近期備轉容量率均超過10%，顯示台灣沒有缺電問題。

她說，核電廠除役要耗費25年以及龐大經費，用過核燃料還要搬移、貯存，若有不慎，可能發生輻射外洩事故。另外，也希望尚未受到輻射汙染的核四廠能夠及早轉型。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖則說，地方民眾等待除役已經等了40年，希望台電以審慎安全的方式處理。不過，地方民眾憂心現在還沒訂定「高階核廢選址」相關辦法細則，呼籲台電勿將核廢料永久存放在核一廠內。

對於環團呼籲及訴求，台電發言人徐造華表示，台電將在8月陸續拆除電廠鐵塔與氣渦輪發電機組，代表台電除役決心，也會盡力在25年內如期完成除役工作。

他說，乾貯設施是核一除役關鍵，台電短期內會與新北市溝通協調，期盼雙方早日達成共識。

環團要求核四應該儘早轉型，徐造華則說，核四轉型要多面向考量，內部會做評估。（編輯：張均懋）1080715