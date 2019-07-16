傳解僱360人 國巨：無大量裁員依營運汰弱留強

（中央社記者鍾榮峰、王淑芬台北16日電）被動元件大廠國巨傳出高雄廠擬裁員360人，國巨今天表示，沒有大量解僱，也無裁員層級最高至副廠長情事，公司會依照營運持續採取汰弱留強、員工績效考核方式優化組織，一切依勞基法規定處理。

高市府勞工局主任秘書皮忠謀受訪表示，截至目前為止，勞工局並沒有接獲員工受到不當資遣申訴。

他說，國巨在高雄有兩個廠，經勞工局追蹤了解，各廠在這段期間內雖有人員離職（包含有自請辭職），並沒有大量解僱人員情形，勞工局會持續關注國巨。

展望國巨下半年營運表現，法人預估，國巨第3季業績力拚維持第2季水準，從價格來看，目前積層陶瓷電容（MLCC）價格下滑幅度已經收斂到10%之內。

不過，因美中貿易爭端恐延宕耗時，國巨指出，下半年整體終端需求能見度低，公司對業績及營運仍維持保守基調並審慎應對。

國巨6月自結合併營收新台幣30.68億元，較5月減少5.9%，較去年同期減少61.9%；第2季合併營收95.80億元，較第1季減少15.9%，並較去年同期減少50.2%；累計今年前6月自結合併營收209.7億元，較去年同期減少 30.7%。

國巨目前3成產能在台灣，保留高階技術，高雄廠起碼投資規模約新台幣165億元，包括上次購進土地預做新蓋廠房所用，新廠完工要2年到3年，目前高雄幾個廠區持續騰空，進行產線新安排，配合美中貿易戰因素重新布局，加上政府提供方案挹注，依照進度進行。（編輯：林淑媛）1080716