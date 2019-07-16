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台商回流 台糖釋出1040公頃用地

最新更新：2019/07/16 16:21

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院政務委員龔明鑫今天表示，為解決台商回台的產業用地問題，台糖日前盤點中南部土地，確定將有6處、共1040公頃可提供開發新工業區，未來將與經濟部聯合開發，土地只租不售。

龔明鑫下午受訪表示，因應美中貿易戰，台商回台至今已有89家、投資金額4400多億元；為解決回流廠商及在地產業土地需求，經濟部盤點後，至111年可提供1827公頃土地供廠商使用，其中包括公有土地、閒置土地釋出，及以前瞻基礎建設計畫經費提升舊有園區或開發新園區等。

龔明鑫說，此外，經濟部推動工業區更新立體化發展方案，廠商更新老舊廠房設備將提供容積獎勵，以增加工業區樓地板面積，目前已有8家廠商完成計畫書，新增8244坪面積，還有32家廠商有意申請，行政院長蘇貞昌也指示此方案加速實施。

龔明鑫表示，第一波回台廠商主要是轉移訂單與產能，多半應用既有的土地跟廠房，尚未遇到缺地問題，但以目前台商回台的速度與後續建新廠的需求，政府仍需持續盤點土地。

他說，經濟部指示台糖盤點土地，選定彰化、雲林、嘉義、台南跟高雄的6處地點，共1040公頃可作為產業用地。將來經濟部會跟台糖聯合開發產業園區，土地只租不售，土地價格也不會因為轉手而飆高。（編輯：鄭雪文）1080716

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