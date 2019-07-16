首度有投顧規避金檢 金管會開罰禮正60萬元

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會日前與投信投顧公會赴禮正投顧實地查核，該公司以相關人員出差請假為由規避檢查，是投顧規避檢查首例，金管會依法開罰新台幣60萬元及警告處分，是近年來金管會對投顧業最重一次開罰。

金融監督管理委員會證券期貨局今天表示，日前與投信投顧公會赴禮正投顧辦理實地查核，發現禮正投顧有違反相關法令規定情事，根據證券投資信託及顧問法第101條第1項、第103條第1款、第113條第12款及證券投資顧問事業管理規則第10條第1項、第11條第2項規定，核處禮正投顧罰鍰60萬元及警告。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，金管會會同投信投顧公會辦理業務檢查時，發現禮正投顧有違反相關法令規定情事共三大項，最嚴重是第一項的規避業務檢查，因此處以該條款最高罰鍰60萬元，而這也是民國104年以來繼運達投顧處分後，金管會對投顧業最重一次開罰，也是投顧規避檢查首例。

第一，在實地查核期間，金管會發現禮正投顧辦理證券投資顧問業務，電腦幾無留存業務作業資料；經於查核第1、2天，雖然已經分別表明次日約詢研究部門及業務部門全體人員，不過，禮正投顧仍以相關人員出差、私事為由臨時缺席。

第3日經請禮正投顧在場人員通知外出人員返回辦公處所受訪，該公司仍表示無法返回，且留守人員，也無法清楚解釋日常業務作業；另該公司也以主管人員請假為由無法受查主管人員電腦。以上情事顯示禮正投顧有規避金管會檢查業務，違反證券投資信託及顧問法第101條第1項規定。

第二，金管會表示，禮正投顧辦理提供客戶證券投資分析與建議作業，有未保存投資分析報告副本、紀錄情事，違反證券投資顧問事業管理規則第11條第2項規定。

第三，禮正投顧辦理認識客戶（KYC）作業，有部分客戶資料表內容填寫不完整、與客戶續約時未更新客戶資料等情事，違反證券投資顧問事業管理規則第10條第1項規定。（編輯：林孟汝）1080716