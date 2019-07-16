台歐盟貨品貿易額達519億歐元 再創新高

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）歐洲經貿辦事處今天發表「2019歐盟-台灣雙邊關係概況」。內容指出，歐盟與台灣在2018年的雙邊貨品貿易總額約為519億歐元，創歷史新高；台灣躍升為歐盟全球第15大貿易夥伴。

歐洲經貿辦事處今天發布新聞稿指出，「2019歐盟-台灣雙邊關係概況」針對貿易投資關係，以及人權議題、氣候變遷、循環經濟、科研等領域的合作交流做詳盡介紹。今年在經貿關係篇章中針對台歐盟服務貿易關係有更深入剖析，並首次以獨立章節概述歐盟會員國與台灣的雙邊合作、交流。

辦事處表示，台灣與歐盟是理念相近的夥伴；對歐盟而言，台灣是具吸引力的市場，尊重智慧財產且政府干預相對較低。2018年，歐盟與台灣的雙邊經貿往來表現亮眼，貨品貿易總額約為519億歐元，創歷史新高，使得台灣在2018年躍升為歐盟全球第15大貿易夥伴。歐盟也是台灣最大的外來直接投資（FDI）來源，占台灣FDI的總存量30%。

同時，辦事處指出，根據最新數據，台歐盟雙邊服務貿易總額在2017年達到102億歐元，較前一年顯著成長24%。

根據「2018歐盟─台灣雙邊關係概況」內容，2017年台歐盟貨品貿易總額約為502億歐元。

此外，特別的是，「2019歐盟-台灣雙邊關係概況」刊物封面採全新設計，辦事處首次與交通部觀光局合作，由觀光局提供蘭嶼達悟族拼板舟的照片，以呈現台灣特色風景。

即將在8月離任的歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）也在刊物中回顧任內4年台歐盟關係的進展。她任內促成許多首次合作，包含2016年首屆歐盟創新週（European Innovation Week），搭起台歐盟產業與新創公司的合作橋樑，以及2018年的首屆台歐盟人權諮商（EU-Taiwan Human Rights Consultations）等。

馬澤璉也見證台灣通過亞洲第一的同婚合法，確立台灣在亞洲地區人權先鋒的地位。

不僅於此，辦事處指出，歐盟6月底解除台灣在非法、未報告、不受規範（IUU） 捕魚的「黃牌」，未來也將與台灣成立IUU工作小組，持續合作打擊非法捕魚。（編輯：楊凱翔）1080716