中經院下修GDP至2.06% 消費投資為雙引擎

全球經濟走緩，中經院17日下修2019年經濟成長率至2.06%，成長模式呈現內外持平。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北17日電）全球經濟走緩，中經院今天下修2019年經濟成長率至2.06%，成長模式呈現內外持平，未來主要國家的貿易戰走勢仍將成為影響經濟的不確定因素。

中華經濟研究院今年第2季經濟預測估全年經濟成長率為2.15%，今天則下修0.09個百分點至2.06%；其中外貿部門可望擺脫去年的負貢獻，轉為正向貢獻0.43個百分點，內需則貢獻1.63個百分點，民間消費與國內投資為雙主力。

中經院特別指出，台商回流對於國內投資有正面助益，今年上半年資本設備進口較上年同期成長15.76%，其中機械及半導體設備年增率分別達2成與4成，顯見國內投資熱絡，主計總處資料也顯示，2019年政府實質投資成長10.15%，公私部門投資同步成長，可望一掃過去國內投資不振的陰霾。

不過中經院也說，今年有多項預測不確定因素值得關注，如主要國家貿易戰及區域經濟整合、主要國家的財經政策走向與新興市場國家匯價變化、國際大宗商品價格漲跌互見，中國成長趨緩、債務風險與結構轉型，國內產業投資動向及政府公共支出變化，以及地緣政治風險等非政治因素。（編輯：林興盟）1080717