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台積電買盤觀望 台股回測10800

最新更新：2019/07/17 12:06
美股小跌，台股17日早盤與亞股同步走弱，暫守10800點大關。（中央社檔案照片）
美股小跌，台股17日早盤與亞股同步走弱，暫守10800點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北17日電）美股小跌，台股今天開低震盪，台積電在法說會前夕，買盤觀望，大立光傳退出車用鏡頭市場，股價疲軟，台股早盤與亞股同步走弱，暫守10800點大關，並留意尾盤台指期結算。

美中談判仍充滿不確定性，美國關稅威脅未除，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）稱經濟前景的不確定性增加降息的可能性；由於上市公司財報和經濟數據好壞參半，美股收盤小跌。歐元和英鎊對美元貶值，有利出口，歐股收高。

至10時50分左右，台股加權指數來到10836.61點，下跌49.44點，跌幅0.45%，成交值新台幣555.53億元。

台股今天開低震盪，盤中跌勢擴大，低點約至10817.4點，暫時守住10800點大關，以及月線關卡約10790點。

台積電法說會週四登場，今天買盤觀望，股價下跌2.5元，跌幅近1%，至253.5元。

市場傳出，股王大立光決定退出布局逾5年的車用鏡頭市場，大立光將集中資源衝刺手機鏡頭，明年擬領先業界推出108MP（逾1億畫素）的高階鏡頭，鞏固霸主地位。大立光今天股價疲弱小跌0.23%，至4250元。

鴻海同樣走弱，盤中至79.8元，下跌0.25%。

日盛投顧指出，美股昨晚回跌，台股今天早盤若受影響，回檔成交量不宜放大，但由於今天是台指期結算，尾盤外資若拉高結算，成交量必須配合放大至1200億元之上，化解量價背離疑慮，預期短期內指數將在月線約10790點附近至11000點高檔震盪。（編輯：張均懋）1080717

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