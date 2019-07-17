美元影響減弱 梁國源：新台幣走勢要看人民幣

（中央社記者潘姿羽台北17日電）匯率波動對於廠商影響甚大，不過元大寶華董事長梁國源今天指出，以往美元指數對於新台幣有較顯著的影響，近期情勢轉變，新台幣與人民幣開始呈現高度相關性。

中經院今天舉行2019年第3季台灣經濟預測及採購經理人營運展望研討會，會中也公布製造業廠商最關注的3大總體經濟情勢議題為「中美貿易紛爭」、「匯率波動」與「國際能源及原物料價格」，比率分別是80.4%、57.0%與51.1%。

對於廠商關注的匯率議題，與會的梁國源受訪表示，最近新台幣兌美元的匯率走勢，主要相關性已不再來自於美元指數變化，5月之後，新台幣與人民幣呈現出高度的相關性，換言之，新台幣的匯率走勢應看人民幣怎麼發展。

美中貿易戰停停打打，人民幣也受到影響，甚至一度重貶，梁國源指出，人民幣應不至於大跌，就在當前的區間內波動；至於市場關注人民幣是否可能破7，他認為，比起7元關卡，中國有效匯率指數是否守住92關卡才是關鍵，預估人行未來將緊守92防線。

展望下半年的經濟情勢，梁國源表示，美中貿易戰絕對是今年左右全球與台灣經濟的關鍵議題，不過貿易戰部分應不至於有顯著變化，反倒是科技戰可能繼續延燒。（編輯：趙蔚蘭）1080717