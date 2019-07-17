更多編輯台推薦新聞：
北極熱浪襲地球最北定居點 攝氏21度破紀錄
國際

北極熱浪襲地球最北定居點 攝氏21度破紀錄

時代雜誌25大網路影響人物 港反送中示威者上榜
國際

時代雜誌25大網路影響人物 港反送中示威者上榜

中國外交官頻發推文 推特成北京宣傳新戰線
兩岸

中國外交官頻發推文 推特成北京宣傳新戰線

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

藥廠葛蘭素史克與輝瑞結合案 公平會點頭通過

最新更新：2019/07/17 16:20

（中央社記者潘姿羽台北17日電）藥廠葛蘭素史克與輝瑞打算合併旗下消費保健品事業，公平會基於此案具有經濟利益，且對市場不至於造成限制競爭的負面影響，今天委員會議通過結合案。

英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）去年底宣布，將旗下各自生產非處方藥的消費保健品事業合併成合資公司，由於符合公平交易法的結合型態與申報標準，須提出結合申報。

公平會說明，葛蘭素史克與輝瑞在台灣都有銷售非麻醉藥品止痛劑及散熱劑、複方抗感冒及流感用製劑等產品，屬於水平結合。

進一步觀察結合後對市場的影響，公平會認為，結合後，在產品市場占有率增加有限，而且市場上有眾多國內外業者參與競爭，消費者還有很多選擇；此外，這類產品的客戶，多是大型公司或跨國公司，具有買方抗衡力量，因此結合後，並沒有明顯的限制競爭疑慮。

除了上述考量，公平會也函詢產業目的事業主管機關、競爭同業及下游交易相對人意見，綜合考量後認為，結合案的整體經濟利益將大於限制競爭的不利益，因此決議不禁止結合。（編輯：李信寬）1080717

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報