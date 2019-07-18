美妝拓展虛擬通路 強攻電商業績

（中央社記者江明晏台北18日電）東森購物網與東森自然美攜手打造虛擬通路，預計2020年東森自然美線上營收衝出新台幣500萬元以上，也看好能為東森自然美導入30%的新客。

老牌子美妝品牌「自然美」去年10月與東森結盟，拓展兩岸版圖，積極整合線上線下，除了兩岸加盟店數要從1000家，在2年內翻倍之外，東森購物網與東森自然美今天正式宣布「東森自然美旗艦館」正式上線。

台灣電子商務成長迅速，全球性品牌電商化蔚為風潮，東森購物電子商務中心事業部執行長楊俊元表示，東森網路購物2019年首季營收成長79%，大幅優於實體通路成長幅度，本次決定在ETMALL開設東森自然美旗艦館，除了線上線下的整合外，也盼能帶動其他領域的龍頭品牌跟進。

楊俊元進一步分析表示，ETMALL 會員中有高達近6成的女性消費者群，每月不重複訪客數達1400萬人次、日平均流量達600萬人次，東森購物去年無論在業績、訂單、購買金額皆維持雙位數成長，目前站內已進駐多達近1450個美妝品牌。

他也強調，東森購物網在美妝銷售方面表現亮眼，今年第1季MIT品牌年增率達108%，樂見開啟自然美的虛擬通路大門後帶來的種種周邊效益。（編輯：楊玫寧）1080718