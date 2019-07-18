更多編輯台推薦新聞：
接見諾貝爾和平獎得主狀況外 川普蠢問題連發還裝懂
國際

接見諾貝爾和平獎得主狀況外 川普蠢問題連發還裝懂

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休
科技

影片／NASA火箭女孩芬利緊抱太空夢 82歲仍不輕言退休

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

勝麗產線擴充第一階段 估今年底完成

最新更新：2019/07/18 16:51

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗生產線第一階段擴充無塵室與機台設備，預計今年底前完成，第2階段產能擴充預計明年完成。

觀察下半年，法人表示，勝麗下半年訂單趨於穩定，車用產品營收及出貨量比重均超過勝麗整體的7成，車用CIS元件訂單需求仍然暢旺。

在產能布局，勝麗正在現有廠址擴充車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備，預計今年底前完成，另外擴充第2階段產能預計明年完成。

此外，勝麗覓地評估與購地建廠計畫持續進行，因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來CMOS影像感測元件的龐大商機。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。

勝麗自結6月合併營收新台幣1.92億元，較5月1.98億元減少3.32%，比去年同期1.93億元下滑0.62%。今年前6月自結合併營收11.68億元，較去年同期11.67億元微增0.07%。（編輯：李信寬）1080718

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報