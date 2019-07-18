勝麗產線擴充第一階段 估今年底完成

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗生產線第一階段擴充無塵室與機台設備，預計今年底前完成，第2階段產能擴充預計明年完成。

觀察下半年，法人表示，勝麗下半年訂單趨於穩定，車用產品營收及出貨量比重均超過勝麗整體的7成，車用CIS元件訂單需求仍然暢旺。

在產能布局，勝麗正在現有廠址擴充車用產品生產線第一階段無塵室與機台設備，預計今年底前完成，另外擴充第2階段產能預計明年完成。

此外，勝麗覓地評估與購地建廠計畫持續進行，因應下一波汽車輔助駕駛及自動駕駛所帶來CMOS影像感測元件的龐大商機。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。

勝麗自結6月合併營收新台幣1.92億元，較5月1.98億元減少3.32%，比去年同期1.93億元下滑0.62%。今年前6月自結合併營收11.68億元，較去年同期11.67億元微增0.07%。（編輯：李信寬）1080718