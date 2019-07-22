富智康虧損收斂 外資維持鴻海加碼評等

（中央社記者吳家豪台北22日電）鴻海旗下富智康公告今年上半年最多虧損8500萬美元，較去年同期大幅收斂；美系外資認為，鴻海致力撙節支出並縮減虧損事業規模，有助持續改善營業利益率，維持鴻海加碼評等。

鴻海股價今天上漲0.2元開出，盤中高點來到80.8元、漲幅近2%；至11時40分左右，成交量超過2.53萬張。

富智康（FIH）日前公告，預期今年上半年自結虧損最多約8500萬美元（約新台幣26.4億元），可較去年同期虧損3.48億美元大幅收斂。富智康先前指出，集團對成本持續嚴格控制，上半年營運開支將減少。

美系外資發布研究報告表示，與富智康相關的虧損預期將持續收斂，原因包括Nokia HMD事業虧損降低、退出Nokia分銷營運、聚焦成本管控。

美系外資指出，鴻海集團針對大多數事業實施更嚴謹的營業費用控管，並持續縮減富智康等虧損事業的規模，有助於維持營業利益率持續改善的趨勢，維持鴻海「加碼」投資評等。

鴻海將於7月25日除息交易，8月23日為現金股利發放日。鴻海於股東會投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。（編輯：張均懋）1080722