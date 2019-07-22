德信證券子公司投資損失 金管會初判內控違規

（中央社記者劉姵呈台北22日電）德信證券子公司德信冠群創投被爆嚴重內控疏失，金管會今天回應，德信冠群創投未經董事會討論就逕行投資，造成財務損失，初步判定可能違反內控規範，德信證券未負督導責任。

金融監督管理委員會去年6月鬆綁證券業投資創投基金的政策，將創投基金納入金融相關事業，德信證券去年8月公告100%轉投資新設立的子公司德信冠群創業投資，不過，金管會證期局表示，德信證券去年財報有新台幣7000多萬元損失，經查發現，旗下子公司德信冠群創投投資獨身貴族，未經德信證券董事會討論，初步判定在投資程序上，有內控缺失，德信證券必須負起責任。

官員表示，為了強化創投的內控內稽，金管會也同時要求券商在成立創投基金後，必須按照證券商對子公司的監理「內部控制制度專章」，訂定相關規範；但經德信證券申報去年財報揭露創投子公司的財務業務資訊發現，創投轉投資沒有先取得董事會合適的意見，以及提出投資的合理性等，造成內部稽核投資程序上有缺失。 另外，德信證券前董事長林冠百在未經董事會同意情況下投資獨身貴族，顯示該公司內控制度有很大問題。

根據規定，券商子公司投資單一創投基金，未超過「該基金總資產20%」或新台幣3億元者，不須事前向金管會申請核可；官員表示，以德信證券淨值約13億元計算，德信證券轉投資成立創投基金的規模上限是2.6億元，德信冠群創投資本額為2億元，設立的時候是符合相關規範。

另方面就利益迴避條款，明訂董事長跟總經理不能相互兼任的情況有無違反，官員也說明，林冠百的特助是德信證券的董事，兼任創投董事長並無違規的狀況，並沒有特別質疑這部分。

官員表示，德信證券今年2月份已將林冠百去職，因目前該案還在審查了解階段，經確認後發現有內控制度違規情事，會依照證券商管理規則的第二條，依照情節重大性裁處。（編輯：林興盟）1080722