傳前董事長匯款予獨身貴族 德信證：與公司無關

（中央社記者潘智義台北22日電）媒體報導，德信證券前董事長林冠百因子公司投資的獨身貴族，去年出現新台幣2000萬元財務缺口，匯了2000萬元，違反證券商創投基金規定，德信證券表示，這是林冠百個人債務關係，與公司無關。

媒體報導，德信證券前董事長林冠百未經董事會同意，將創投子公司新台幣1億1500萬元資金，投資流行女裝服飾「獨身貴族」，爆出財務弊端。德信證券今天發布重大訊息說明。

德信證券指出，該公司及創投子公司並無任何借款給獨身貴族等，德信旗下創投子公司與獨身貴族等僅互為投資關係，且雙方已在107年11月合意解除投資契約。

德信證券表示，該公司及創投子公司未有違反不得對他人資金貸與或背書保證的規定；另該案尚有諸多內容尚待釐清，德信證券及子公司德信創投已將林冠百等涉案情形，向台北地方檢查署提出刑事告訴。

德信證券今天說明，旗下創投子公司與獨身貴族等公司僅互為投資關係，且因獨身貴族等未依約移轉股權給德信創投，雙方已於民國107年11月合意解除投資契約，創投子公司也取得獨身貴族等被投資公司返還同額投資款支票，但後續該等支票並未如期兌現。

此外，德信證券總經理廖鴻輝已因子公司投資獨身貴族案，在4月遭櫃買中心要求暫停執行業務1個月，德信證券並被處以30萬元違約金。

依德信證券先前重大訊息指出，子公司德信冠群創業投資公司107年轉投資獨身貴族3家公司，投資金額合計1億1525萬元，後來合意解約並要求對方返還1億1525萬元支票，並於108年2月25日存入支票，108年2月26日發生退票，經與債務人協商收受同額定期支票代替原退票。

德信證券表示，截至108年4月2日止，已收回5050萬元償還款，尚未收回款項計6475萬元，另取得受質不動產抵押價值935萬7057元。

德信證券指出，已於108年4月2日下午召開臨時董事會，決議向債務人提請訴訟，並已委任律師處理後續求償事宜。同時已在107年度財報認列7989萬2943元呆帳損失準備，對公司經營不受影響，為保障股東權益，未來會持續追討後續款項。（編輯：張均懋）1080722