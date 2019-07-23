美光應材股價大漲 南亞科京鼎沾光

（中央社記者張建中新竹23日電）外資調高美光（Micron）與應用材料（Applied Materials）評等及目標價，激勵兩公司股價同步大漲，帶動台灣合作夥伴南亞科與京鼎今天股價齊揚。

外資認為晶片庫存去化比預期快速，記憶體市場回穩跡象浮現，並看好2020年晶圓設備市場可望年增7%，將優於先前預期的持平水準。

外資同步將美光與應用材料的評等自中性調升至買進，將美光目標價自40美元調高至56美元，也將應用材料目標價自48美元調高至56美元。

美光與應用材料股價同步走高，美光漲1.67美元，達47.19美元，漲幅3.67%，創10個月新高價；應用材料漲2.92美元，達50.73美元，漲幅更達6.11%，創1年多新高。費城半導體指數大漲30.18點，漲幅達1.98%。

美光合作夥伴南亞科與應用材料供應商京鼎今天股價也同步走高；其中，南亞科盤中一度達新台幣72.5元，漲2.7元，漲幅3.86%，並創10個多月新高價。

華邦電與旺宏等記憶體廠股價也都有不錯表現，普遍漲逾1%。京鼎盤中一度達126.5元，漲4元，漲幅約3.26%。

美光今年來股價大漲48.7%，南亞科股價也漲31.8%；應用材料今年來股價漲54.9%，京鼎股價卻還跌3元，表現大幅落後應用材料，後續走勢值得觀察。（編輯：張均懋）1080723