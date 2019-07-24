搭上大趨勢順風車 砷化鎵族群股價上攻

（中央社記者韓婷婷台北24日電）台積電表態看好5G產業，加上3D感測用VCSEL市場看增，激勵受惠大趨勢的砷化鎵產業成為法人積極追逐標的，獲外資調高評等的穩懋領軍帶動族群大漲，為近來盤面當紅炸子雞。

美系及亞系外資最新報告預估穩懋第3季營收季增逾2至3成同步調高目標價及3年獲利預估。其中美系外資重申「買進」評等，目標價由原先的220元調高至300元，而美系外資也調高穩懋今年至後年的每股盈餘預估，幅度15%至26%。

三大法人合力買超拉動穩懋股價今天盤中最高來到274.5元，漲幅逾4.5%，股價創下1年多來新高價，帶動全新今天股價擠入百元俱樂部，盤中來102元波段新高點，為近1年來新高。

宏捷科近來也受到市場傳出非蘋陣營手機有意導入人臉辨識，宏捷科可望間接受惠激勵，獲得三大法人買盤加持，股價同樣創下近1年來新高，今天維持在平盤上狹幅震盪。另外，IET-KY 今天盤中漲幅也超過6%，環宇-KY 漲幅則在2%上下、人氣見到增溫。

隨著各國加速5G設備布建，市場預期5G手機將帶來換機潮，現行的射頻元件將逐漸被砷化鎵取代，且數量將較4G倍增，激勵砷化鎵族群表現。

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新紅外線感測市場報告指出，在2019年智慧型手機整體出貨預估衰退的情況下，手機品牌廠商針對下半年旗艦機祭出規格競賽，3D感測模組成為其中一項重要配備。

TrendForce研究經理吳盈潔表示，除了蘋果iPhone仍將全面搭載臉部3D辨識外，包括三星、華為與SONY也規劃在下半年的旗艦機種搭載後鏡頭3D感測（World Facing 3D Sensing），到2020年估計將有近10款高階機種可能採用3D感測方案，且部分機種將擴大至前後鏡頭皆採用，進一步拉升VCSEL產值。（編輯：黃國倫）1080724