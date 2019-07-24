資金大爆發 黃金交叉差距為8年8個月來最顯著

（中央社記者潘姿羽台北24日電）據央行統計，6月M1B年增率升至7.35%，與M2的差距擴大4.3個百分點，為8年8個月來的最大值；由於定存不再流行，加上進入企業發放現金股利旺季，市場資金水位充沛，6月黃金交叉格局續航。

央行今天發布6月金融概況，M1B包含通貨淨額及活期性存款，6月年增率上升至7.35%，主因是活期存款成長增加所致；M2則是M1B加上定期性存款，年增率下降為3.05%，主要受放款與投資成長減緩的影響。

值得注意的是，6月M1B與M2的差距擴大至4.3個百分點，為2010年11月以來的最大值，意味定存轉活存的情況更加顯著；不過央行官員也提到，市場資金調度愈來愈靈活，以及網路交易便利，會使M1B及M2的指標效果鈍化。

央行官員表示，6月正逢企業發放現金股利的旺季，部分企業從外匯存款轉至活存，此外，銀行推大額優利活存，也吸引企業將資金轉至活存，這些外部因素都使得活期存款成長較大，連帶影響外匯存款期底餘額連續兩個月負成長。

官員補充說，外匯存款下滑除了企業發放現金股利而換成新台幣，也有些是基於支付貸款、投資等用途。

台灣資金相當充沛，進一步觀察代表散戶的證券劃撥存款，央行官員表示，股價指數走揚，顯示基本面還是不錯，6月證券劃撥存款期底餘額也升至新台幣1兆8431億元，月增307億元。（編輯：李信寬）1080724