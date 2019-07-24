打造5G小型基地台 工研院攜18業者搶商機

（中央社記者韋樞台北24日電）2020年為市場公認的5G產品元年，工研院提供5G基地台軟體技術與軟硬整合解決方案，協助18家台灣網通廠與設備廠等及時開發具競爭性的5G小型基地台，目前已推出產品，搶食5G商機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G無線接取網路技術因具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，不再像傳統系統封閉；電信營運商將攜手第三方設備供應商，共同推動介面開放及標準化並搶攻市場，這將是台灣業者切入5G市場的最佳機會。

闕志克指出，5G技術標準制定完成後，目前全球僅有美、中、韓等國推出5G相關產品，工研院已與18家業者提早布局合作，與全球無線通信技術強國同步，在今年推出5G產品，這是台灣在行動通訊領域上少見的成就。

闕志克認為，台灣在5G的領先成果，除了聯發科的5G手機晶片外，還有5G小型基地台先期的研發投入與成果。台灣提早並持續參與5G標準制定，與全球同步開發5G非獨立式基地台通訊系統，並已掌握多項開放式虛擬化無線接取網路的關鍵技術，包含射頻晶片/模組、L1基頻軟體、L2/L3通訊協定、系統軟體等，可及時並充分提供給國產基地台於生產與設計所需。

闕志克指出，工研院運用多年關鍵技術的研發成果，已可提供5G基地台軟體技術與軟硬整合的解決方案，協助台灣網通廠與設備廠等，及時開發具競爭性的5G小型基地台產品。工研院已鏈結天線廠（耀登、譁裕）、射頻元件/模組廠（昇達科、雷捷、穩懋）、手機晶片廠（聯發科）。

另外還有網通設備商（中磊、明泰、合勤、盟創、廣達、技嘉、研華、凌華、立端）、產品測試商（匯宏）、營運商（中華電信、遠傳）等上下游至少18家業者，打造5G基地台的國產自主供應鏈與生態系，更已帶動小型基地台、邊緣運算、網路功能虛擬化平台等關鍵產品、模組與相關零組件發展，搶攻2025年高達2510億美元的5G市場商機。（編輯：鄭雪文）1080724