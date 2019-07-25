亞德客-KY上半年每股賺7.72元

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結第2季稅後淨利新台幣7.72億元，單季每股稅後純益4.09元。上半年稅後淨利14.58億元，每股稅後純益7.72元。法人預估下半年業績趨向保守。

亞德客-KY公告第2季自結合併營收新台幣44.02億元，較第1季增加30%，比去年同期減少3%；第2季毛利率47.42%，較第1季45.81%增加1.6個百分點。第2季自結營業利益11.87億元，營業利益率26.97%，較第1季22.79%增加4.18個百分點。

亞德客-KY第2季稅後淨利7.72億元，較第1季增加13%，較去年同期減少6%，第2季每股稅後純益4.09元，優於第1季EPS 3.63元。

累計上半年亞德客-KY自結合併營收77.81億元，較去年同期減少5%，上半年毛利率46.72%，較去年同期49.94%減少3.22個百分點，上半年營業利益19.57億元，營業利益率25.15%，較去年同期29.61%減少4.46個百分點。

亞德客-KY上半年稅後淨利14.58億元，較去年同期減少14%，上半年每股稅後純益7.72元，低於去年同期EPS 9.01元。

法人指出，下半年整體大環境景氣仍不確定，中國市場需求在6月下旬開始趨緩，訂單能見度相對有限，預期亞德客-KY下半年業績表現趨於保守，今年全年亞德客-KY業績較去年成長約5%到6%，毛利率在46%到47%之間，今年每股純益可超過15.5元，目標來到歷年次高。（編輯：鄭雪文）1080725