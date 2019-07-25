日產營業利益銳減 裁員1.25萬人

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日產汽車（Nissan Motor）今天宣布，將在2022年度（2023年3月底為止的會計年度）前裁員1萬2500人。日產表示，今年4月至6月的營業利益比去年同期減少98.5%。

「讀賣新聞」報導，日產今天公布今年度第一季（4至6月）的合併財報，營業利益比去年同期大減98.5%，為16億日圓（約新台幣4億7000萬元），相較過去同期，創最低的水準。主要是因為日產在銷售主力的北美、歐洲市場銷售不佳，此外，因自動駕駛等新世代技術的開發費大增，造成營業利益大減。

日產表示，為改善業績，在2022年度結束前，將裁員1萬2500人，大約相當於日產集團全體員工的一成。

日產在全球銷售輛數減少6.0%，約123萬輛。約占4成的銷售主力北美市場銷售持續低迷，加上日產汽車在歐洲、日本的銷售輛數也減少。營業額相較去年同期減少12.7%，約2兆3724億日圓。此外，因原材料費用高、新世代技術的開發費等也是一大負擔，最終利益減少95.5%，為63億日圓。

日產社長兼執行長（CEO）西川廣人今天在橫濱市的總公司舉行財報記者會。針對日產的營業利益不振一事，西川表示，這是非常嚴峻的結果，不得不承認低於預估值。

他表示，將嚴格篩選出沒賺錢的事業，期待在2年之內可以恢復收益。

日產面臨業績嚴峻，將修改前董事長戈恩（Carlos Ghosn）以前推動的擴大路線，全球有14處據點的生產線將停止，產能在2022年度結束前將刪減約一成。生產的車種也將減少10%以上，並且提升效率。對車輛的電動化、自動駕駛化等新世代技術將加強投資。

日產今年5月曾宣布要裁減4800人，但今天公布的是要裁1萬2500人。除了已開始裁員作業，在印尼、西班牙等8個據點的員工逾6400人要裁減之外，到2022年度結束前有6個據點將裁員6100人。

被問到裁員據點的選擇時，西川只說：「大概是以不賺錢的海外據點為對象。」（編輯：郭中翰）1080725