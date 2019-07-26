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保險業6月匯損325億 創17個月來單月新高

最新更新：2019/07/26 11:09

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會公布最新保險業匯兌損益數字，6月受新台幣升值影響，出現單月匯損新台幣325億元，創17個月以來新高紀錄，累計今年上半年匯損高達1154億元，較去年同期增加17.3%。

金融監督管理委員會保險局說明，儘管5月新台幣急貶7角，6月又馬上因新台幣急升5.4角，即便有避險，但壽險業匯兌成本再度大幅增加，6月又出現325億元匯兌損失，創下17個月以來單月新高。另外，6月壽險業若完全未避險，單月匯兌損失將高達1873億元。

保險局統計，保險業辦理換匯及遠期外匯及衍生性商品避險，今年上半年兌換利益雖有1192億元，但避險成本高達2069億，動用外匯價格變動準備金277億元後，仍有累計1154億元的匯兌損失，較去年同期增加17.3%。

淨值方面，保險局統計，因今年來全球股債市均有回溫，帶動壽險業未實現利益、淨值雙雙回升，統計整體壽險業6月底淨值1兆7272億元，年成長近26%，半年來總計淨值也增加6371億元。

保險局官員表示，雖然匯損不少，但保險業上半年獲利未受拖累。統計今年上半年壽險業累計稅前獲利927億元，較去年同期增加279億元，成長43%；產險業上半年累計稅前獲利83億元，年減10%，合計保險業上半年稅前獲利達1010億元，上一次最高為民國104年的1136億元。（編輯：張均懋）1080726

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