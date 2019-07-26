創紀錄高溫肆虐 法德核電發電量被迫縮減

（中央社巴黎/法蘭克福26日綜合外電報導）歐洲遭到創紀錄高溫熱浪席捲，加上氣候持續乾燥，導致法國和德國的核電廠被迫縮減發電量。因當地河水溫度高且流量不足，影響用來冷卻核反應爐的能力。

西歐連月遭逢的第2波熱浪昨天威力達到巔峰，法國數個城市都打破史上最高溫紀錄。

法國電網營運公司電力傳輸網絡（RTE）的數據顯示，法國核電廠昨天發電量減少約5.2十億瓦（GW）或8%。格林威治時間25日8時40分（台北時間25日下午4時40分），法國有6座核反應爐發電量縮減，另有2座反應爐暫停運轉。

德國電力公用事業公司意昂（E.ON）旗下核電公司PreussenElektra也表示，由於威塞河（Weser River）水溫過高，今天可能讓格隆德（Grohnde）核電廠的反應爐暫停運轉。

負責法國58座核反應爐運轉的法國電力集團（EDF）表示，由於隆河（Rhone River）水溫高且流速低，他們將布傑（Bugey）、聖艾班（St-Alban）和特利卡斯汀（Tricastin）的核電廠降低發電，恐怕今天過後才恢復正常。

法國電力集團還說，因南部加倫河（Garonne River）水溫過高，發電量2600百萬瓦（MW）的戈費契（Golfech）核電廠2座反應爐暫停供電。

核電滿足法國75%以上電力所需。昨天法國核電可供應量占全國可發電量比例，較24日減少1.4個百分點至65.3%。

德國的PreussenElektra則發布聲明說，發電量1430 MW的格隆德核電廠預計今天中午起至28日暫停運轉。若氣候改變可能調整計畫。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080726