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首頁 / 證券

外資上週賣超前2名 面板雙虎上榜

最新更新：2019/07/29 16:27

（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣29.71億元，其中買超華邦電6.79萬張最多，賣超群創11.33萬張最多，賣超次多為友達。

面板廠群創光電在15日宣布，預定花2個月時間，買回庫藏股8萬張，但才一星期就在23日宣布執行完畢。就在群創這一波買進庫藏股最後幾天，也適逢外資大賣群創。

證交所統計，上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為群創賣超11萬3277張、友達賣超8萬6371張、華通賣超4萬7002張。

另外，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為華邦電買超6萬7885張、台積電買超3萬4137張、旺宏買超2萬6742張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超29.71億元，其中買進金額為1530.78億元，賣出金額為1501.07億元。另統計自2019年初至7月26日止，外資累計買超為463.85億元，總買進金額為4兆3027.47億元，總賣出金額為4兆2563.62億元。

證交所表示，7月26日止，外資總持有股票市值為13兆2486.44億元，占全體上市股票市值的40.42%，較7月19日的13兆2265.31億元，增加221.13億元。（編輯：楊凱翔）1080729

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