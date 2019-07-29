工總憂貿易戰影響 經部：接地氣協助因應

（中央社記者廖禹揚台北29日電）工總今天發表2019年白皮書，建議政府量化分析美中貿易戰對國內產業影響，以擬定對策；經濟部表示，評估工作持續進行，且會透過與廠商密切交流，隨時檢討提供最接地氣協助。

全國工業總會今天發表2019年白皮書，提出211項建言，其中針對美中貿易衝突影響，建議政府就美中貿易衝突及科技對抗對台灣產業的衝擊，進行客觀、全面的調查，提出完整、詳實、量化的分析與評估。

對此，經濟部次長林全能表示，工業局與貿易局持續針對國內產業所受影響評估分析，並以此為基礎持續與產業面對面討論，經濟部長沈榮津近期也安排在全台14個縣市、61個產業園區，舉辦25場「投資台灣、衝經濟」座談會，第一線回應問題並傳達政策。

林全能表示，部長強調接地氣，研究分析是做為基礎，重點是與產業密切交流、隨時檢討調整因應措施。

此外，工總白皮書指出，產業對於未來穩定供電仍備感憂慮，台商回流也會增加電力需求，政府應根據用電需求及綠電建設進度，調整各項能源發電的配比。

台商回台投資額屢屢超越目標，至上週為止累計已近5000億元，將在近2到3年內完成投資。經濟部能源局表示，先前預估用電量時已考量美中貿易戰及台商回台等因素，而產線擴增、建新廠所帶來的新增用電需求，都必須在建廠時向台電提出申請，經濟部會定期檢討預估值與實際需求狀況。

不過，能源局表示，就目前供電狀況來看，準備應是相當充裕，與2017年夏天頻亮供電警戒橘燈相比，今夏備轉容量率已持續維持很長一段時間的供電充裕綠燈，台電也隨時在網站上更新各機組供電狀況，是供電穩定的最直接證明。（編輯：李信寬）1080729