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提點子建議徵空屋稅 財部：認定有困難

最新更新：2019/07/29 20:18

（中央社記者劉姵呈台北29日電）房價居高不下，針對日前民眾在提點子平台提案課徵空屋稅並迅速成案，財政部今天回應，空屋的認定上有困難，決定提案人的訴求不予參採，地方政府可以調整非自住房屋稅率，或是自行開徵特別稅。

針對民眾在國發會公共政策網路參與平台提點子所提出的「應課徵空屋稅」，財政部今天回應，針對提案人訴求，財政部與內政部於7月19日召開協作會議討論，經與會人員就各面向探討政策、法源及實務運作情形，由於「空屋」認定尚有困難，決定提案人的訴求將不予參採。

日前有民眾在5月中旬於國發會公共政策網路參與平台上提案，建議課徵空屋稅，且稅率要「有感」，一個家庭如果有1間以上的房屋，應該要課稅，稅率訂為房價的20%至30%，以緩解高空屋率、高房價情形。提案在5月29日成案，財政部也依法在2個月後作出回應。

財政部表示，「空屋」定義及認定困難，例如偏鄉、老舊房屋、無租屋市場需求地區等非自願性房屋空置情形，是否屬空屋稅加重課稅對象，均須加以考量；若以水電使用量為判定標準，屋主為規避課稅，恐造成水電浪費。

財政部說明，現行稅法尚無「空屋稅」，不過有2方法，第一，地方政府可以就房屋空置的使用情形，於房屋稅條例法定稅率範圍內，訂定徵收率課徵房屋稅。例如視持有房屋多寡，在法定稅率區間內（1.5%~3.6%）調高非自住房屋稅率。

第二，依地方稅法通則規定，地方政府可以就房屋空置開徵特別稅課、臨時稅課，或於原房屋稅稅率上限30%範圍內，調高房屋稅徵收率。

財政部也表示，將繼續敦促非自住住家用房屋採單一稅率課徵房屋稅的地方政府，因地制宜按持有房屋戶數訂定差別稅率，（落實囤房稅），提高非自住房屋的持有成本，實現居住正義。（編輯：鄭雪文）1080729

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