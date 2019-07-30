聯發科搶攻5G 日系外資目標價升到370元

（中央社記者吳家豪台北30日電）IC設計大廠聯發科將於31日召開法人說明會，日系外資認為，聯發科第2顆5G系統單晶片的量產時間早於競爭對手，有利搶攻5G手機，維持買進評等，目標價升到370元。

聯發科股價今天開盤上漲3元，盤中最高來到326元、漲幅逾2%；至10時58分左右，成交量超過9700張。

日系外資發布研究報告表示，聯發科克服新技術學習曲線之後，往往能在產品週期後半部提升毛利率，加上智慧型手機產品組合改善，預期聯發科今年第2季毛利率將超過41%、第3季將提升到41.5%至42%，甚至可能在31日法說會上修全年毛利率目標。

日系外資進一步分析，聯發科在今年台北國際電腦展（Computex）宣布將從明年第1季開始量產5G系統單晶片（SoC），主打人民幣3000元到4000元（約新台幣1.3萬元到1.8萬元）價格帶，儘管聯發科生產進度符合預期，但客戶華為的計畫生變卻帶來影響。

日系外資表示，華為5月面臨美國貿易禁令後，決定提前5G手機發表時間，導致所有競爭對手也必須跟進提前，包含聯發科第一顆5G系統單晶片的主要客戶OPPO；根據新的發表時程，OPPO的R系列手機預計從明年1月起量產，早於原本預期的3月，可能讓OPPO改採高通的5G解決方案，意味著聯發科明年上半年5G系統單晶片出貨量可能偏低。

不過，日系外資指出，聯發科第2顆5G系統單晶片將主打人民幣2500元到3000元價格帶，預計明年第2季底開始量產，時間早於競爭對手，有利於搶攻5G智慧型手機市場，維持聯發科「買進」評等，目標價從335元升到370元。（編輯：郭萍英）1080730