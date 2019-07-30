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半導體業大老胡定華追思會 副總統頒褒揚令

最新更新：2019/07/30 14:36
半導體業大老胡定華追思會30日在旺宏新竹科學園區總部舉行，副總統陳建仁（右2）出席。中央社記者張建中攝　108年7月30日
半導體業大老胡定華追思會30日在旺宏新竹科學園區總部舉行，副總統陳建仁（右2）出席。中央社記者張建中攝　108年7月30日

（中央社記者張建中新竹30日電）半導體業大老胡定華追思會今天舉行，副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發褒揚令；高雄市長韓國瑜也發文表示，將繼承胡定華的志業，為台灣的科技與產業發展奮力向前。

胡定華11日辭世，享壽78歲，追思會今天在旺宏新竹科學園區總部舉行，包括科技部長陳良基與宏碁創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、台積電前副董事長曾繁城等多位業界大老出席。

追思活動由台北愛樂管絃樂團首席蘇顯達領軍弦樂四重奏演奏「月亮代表我的心」等歌曲揭開序幕，陳副總統隨後代表蔡總統頒授褒揚令。

陳良基說，胡定華當年是毛遂自薦去擔任台灣推動積體電路技術移轉計畫主持人，跟著他近身學習，發現胡定華是一位非常有紳士風度的前輩，為人謙和，凡事不居功，很樂意提攜後進，他時常鼓勵年輕人要擇善固執、勇敢創新。

陳良基表示，目前推動科學人才養成計畫，鼓勵創新創業的政策，很多是深受胡定華風範的感召，對於胡定華的辭世，仍然深感不捨，相信他的精神會持續被後輩傳承下去，永遠活在大家的心中。

韓國瑜發文肯定胡定華過去推動台灣電子、資訊、半導體工業技術的研究開發、技術創新、經營管理及風險性創業投資領域發展，成功協助台灣建立IC產業群，奠定台灣快速發展的基礎，貢獻卓越。

韓國瑜說，將來也一定努力推動科技產業與創新研發，希望能繼承胡定華的志業，與科技界、產業界的各方人士，一起為台灣的科技與產業發展奮力向前，為國家開創更光明的未來。（編輯：李信寬）1080730

副總統陳建仁（右）30日出席半導體業大老胡定華追思會，代表總統蔡英文頒發褒揚令。中央社記者張建中攝　108年7月30日
副總統陳建仁（右）30日出席半導體業大老胡定華追思會，代表總統蔡英文頒發褒揚令。中央社記者張建中攝　108年7月30日
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