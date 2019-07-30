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排除企業投資障礙 經部鬆綁外資匯入審定辦法

最新更新：2019/07/30 19:17

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）為了創造良好投資環境及排除障礙，經濟部修正外資匯入審定辦法，包含投資人所需匯入投資金額以申請審定匯率為準，將免受匯率浮動影響。

經濟部投審會發布新聞稿表示，為了創造良好投資環境，排除投資障礙以及簡政便民，已在昨天修正發布「華僑及外國人投資額審定辦法」。

投審會發言人楊淑玲說，經投審會核准後，外國投資人從國外匯入的資金必須為新台幣，不過，卻常因匯率變動，導致審定投資金額與匯入金額不符，投資人需要再次匯入不足的差額，如果匯入超額資金，也可能被銀行要求重新匯入，導致投資時程延遲。

她說，辦法修正後，投資人所需匯入投資金額以申請審定匯率為準，將免受匯率浮動影響。

楊淑玲表示，有些投資人會將資金分次匯入，現在可以選擇分批申請審定，或是資金全部到位時，再辦理審定。

她說，投資人對既有投資案件增訂盈餘轉增資或公積轉增資、繼承、受贈等，不用再辦理審定程序；也刪除投資人受讓國內股東股份申請審定時，應檢具證券交易稅一般代徵稅額繳款書規定，投資人現在依照證券交易稅相關規定辦理即可。（編輯：楊凱翔）1080730

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