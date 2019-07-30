新車銷售滿意度調查 豪華與非豪華車差距縮小

（中央社記者韓婷婷台北30日電）J.D. Power今天發表最新2019年台灣新車銷售滿意度（SSI）調查，由現代（Hyundai）奪得非豪華品牌新車銷售滿意度排行榜名列第一；賓士（Mercedes-Benz）稱霸豪華品牌排行榜。

根據調查結果，非豪華品牌車主滿意度為819（滿分1000分），較去年增加17分；豪華品牌車主滿意度為832分，較去年略為下滑3分。非豪華品牌新車銷售滿意度整體呈現成長態勢；豪華品牌滿意度雖仍維持高點，但整體停滯不前。差距逐漸縮小。

本次非豪華品牌新車銷售滿意度調查中，Hyundai以831分拔得頭籌，Nissan與Volkswagen分別以827分及824分位居第2及第3名。

豪華品牌新車銷售滿意度調查中，則由Mercedes-Benz以856分雄踞榜首，Lexus和BMW則以819分及816分勇奪第2及第3名。

非豪華品牌車主滿意度提升部分可歸功於店內設施升級，使得消費體驗不但更舒適並且更加吸引人。2019年可以觀察到經銷商提供更多設施，如提供免費Wi-Fi服務（較2018年成長9%）、免費點心（上升6%）、使用觸碰螢幕設備進行賞車（提高4%），以及設置汽車配件展示櫃（上升7%）。

J.D. Power台灣區總經理Anthony Tay指出，豪華品牌車廠藉由推出入門車款降低購車門檻，而非豪華品牌車廠則不斷推出搭載高階配備的新型車款。

根據J.D. Power 台灣新車銷售滿意度 （SSI） 調查，買家需求差異化部份，台灣汽車買家皆表示，購買汽車的主要原因為汽車性能（如馬力，操控性等）、內裝及外觀設計。（編輯：鄭雪文）1080730